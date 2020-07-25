高雄市農業局代理局長王正一（右二）與遊客共同體驗古早味煮碰糖，藉此更了解農村傳統休閒娛樂。（林雅惠攝）

高雄市旗山區糖廠社區25日舉辦一場饒富趣味的農村運動會，把旗山的甘蔗與稻米轉換成趣味競賽體驗項目，讓親子遊客與社區的志工一起同樂，充滿歡笑與樂趣。

活力爆表的趣味競賽有利用甘蔗設計出來的「甜蜜射手」，每位射手都拿著用甘蔗做成的小標槍，投擲不同「甜度」的圈圈，再依據最後得到的甜度來一較高下，看誰才是最愛糖廠的「甜心」。

另一項競賽則是將稻米採收後的稻草，製作成傳統農村常見的稻草捲，設計成接力賽的「翻滾吧，草捲」活動。

趣味競賽不僅融入在地農特產品，也透過活動過程的講解，說明了甘蔗製糖的過程與文化，遊客同時體驗古早味煮碰糖樂趣，藉此更了解農特產品的原始樣貌及農村傳統的休閒娛樂。

而這些趣味競賽也邀請當地的學校同學來共同體驗，讓參與的同學也能透過遊戲，更了解自己的家鄉。

高雄市政府農業局代理局長王正一說，農業局透過農村再生計畫輔導社區將特色資源整備，再與水保局合作推動區域特色的串聯，促進社區之間交互的合作。

另也結合高市府一日農夫體驗趣活動，把遊客帶進農村，進而讓農村活化起來，年輕人也能從更多不同面相切入，讓農村有更多元的活力。

(中時 )