新竹一名55歲陳姓大學教授，日前接到一通未顯示號碼來電，對方劈頭就熱情問候陳姓教授工作、家庭近況，卻不說明自己身分，而要陳姓教授先猜猜看他是誰，順勢成為陳姓教授以為的多年不見友人。

陳姓教授與對方相談甚歡，並按照對方指示修改手機通訊錄、互加LINE好友，隔天陳姓教授接到對方傳LINE表示臨時需要3萬元周轉，承諾隔天馬上還錢，陳姓教授不疑有他，便匯款到對方指定的銀行帳號，匯款後想回電關心對方狀況，電話卻怎麼也打不通，這才驚覺被騙趕緊報警。

刑事局指出，「猜猜我是誰」詐騙手法主要鎖定中老年人行騙，歹徒盜取民眾個資後，會佯裝親友打電話裝熟，假藉剛換新門號，要求被害人變更通訊錄、重新加入LINE好友等，若遇到被害人質疑聲音怎麼跟平常不太一樣時，就用感冒、收訊不好等理由搪塞，一兩天後再以臨時急用、投資周轉等名義二度來電或傳LINE行騙，許多被害人因此落入圈套，被騙金額從數萬元到上百萬元不等。警方呼籲，接到親友使用陌生電話號碼來電借錢，務必要透過原有聯絡方式再次查證，以免遭詐。

(中時 )