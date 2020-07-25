何猷啟新歡被起底後，火速關閉社群帳號。(取自東網)

賭王何鴻燊本月10號舉行出殯儀式，三房兒子何猷啟當時才帶著妻子齊嬌（Gigi）與2個女兒前來送行，未料何猷啟隔日就被拍到與另一位長髮美女約會，十指緊口互動親密，捲入出軌疑雲。現在這位長髮美女也被起底，是在英國念書女大生，在富二代圈中相當活躍。

29歲人夫何猷啟被港媒拍到在父親出殯隔天，就高調與年輕貌美的新歡甜蜜出遊，還不避諱地當街牽手，在本月24日，小倆口更被直擊一同前往超市購物，互動宛如老夫老妻，之後又一同返回家中。

現在何猷啟新歡也被起底，是位名叫Alice Chung的20歲香港人，目前在英國念大學。港媒更指，Alice Chung在富二代圈中相當活躍，目標就是有錢的富二代。而Alice Chung在身分曝光後，也急忙將社群網站帳號關閉，網友們則紛紛感嘆「才20歲，我20歲還是個傻學生」、「這些妹子那麼年輕就知道傍大款了，我20歲還在沉迷遊戲」、「20歲就做小三了 嘖嘖嘖」。

(中時新聞網)