（18:41更新）真是人算不如天算！原本加盟富邦悍將的張進德今（24）日的一軍首戰，總教練洪一中預計安排他代打上陣，沒料到3局下，富邦捕手林宥穎上壘後傷退，張進德代跑，進而接替蹲捕，5局下，代打上陣敲出安打、打點與跑回1分，開啟驚奇的一軍出賽生涯。

今天的樂天與富邦比賽之前，富邦總教練洪一中認為，張進德在二軍最後一戰至今已逾10天未賽，因此今天一軍報到先不急著先發，將會改成比賽後半段以代打上場。

沒想到比賽打到3局下，富邦捕手林宥穎上了一壘後傷退，洪總派出張進德代跑，從原本代打變成代跑，而比賽也從後半場提前至第3局就出場了，張進德的一軍初賽充滿驚奇。

樂天先發投手卡本特還給了張進德一記牽制，不知是致敬一下、還是看得起阿德的腳程，不過，接下來張進德因隊友李宗賢的內野滾地球，以雙殺結束他的代跑任務。

4局上，張進德穿上捕手護具上場，正式他的一軍出賽，比預期的出賽還要快，不過，沒有違和，雖然他與索沙搭配掉了1分，還是可以順利結束4局上桃猿的攻勢。5局下，張進德代打上陣，抓第1球揮出安打，帶進1打點，帶起富邦4分攻勢逆轉樂天。

(中時 )