昔日男團「Energy」團長葉乃文（牛奶）退居幕後多年，25日出席「2020捷運盃街舞大賽」造勢活動，受訪聊起參與街舞比賽的年輕人，今年40歲的牛奶笑稱自己如今體力不行、跳不動了，「現在很多20歲很厲害，但不知道我以前很厲害，我介紹就是要拿以前的影片給他們看」；對於ENERGY是否有機會再合體演出？牛奶坦言不太可能、自己也沒意願，委婉表示如今體力不同以往，「我們平常沒什麼聯繫，之前有個群組，大家陸續都有聲音，但我自己是沒那樣的計畫，而且大家也都結婚生子了，時間分配等各方面狀態，沒辦法跟以前一樣」。

Energy於2002年成立、2009年單飛解散，牛奶坦承退團時曾與其他團員發生不愉快，但沒吵到打架，如今回首，牛奶認為當時意見分歧都是小事，每位團員各有不同狀況，透露自己曾在男團時被逼剃短髮、染金髮，令他一度想退團，也曾隔天要飛馬來西亞工作，女友吵架威脅只要他飛就分手，他只好打電話拜託其他團員幫忙cover；問他當時的女友是現在的老婆？牛奶笑回：「對啊，我從一而終，那時候其實是委屈了另一半。」

他與老婆於2012年結婚，婚後育有3歲兒「小牛奶」，兒子曾看過Energy時期的影片，有樣學樣地跳起舞，「不看還好，現在每天都在給我breaking，有時看到，頭已經插在那裡了」；牛奶過去在Energy時，舞技以「頭轉」出名，他自爆近期健檢做腦部斷層掃描，發現有白點、纖維化等情形，「可能以前有受傷、出血，年輕不知道」，醫生交待若惡化會影響他記憶或肢體動作，因此現在不管別人怎麼拱，他都不再秀頭轉舞技。

牛奶距當年出道已18年，如今結婚生子再返演藝圈，透露捷運盃後將選出高手，提拔年輕人組團，傳承自己過往的經驗：「以前我跳舞時，家人都說跳舞沒出路，自己堅持才一步一步走到現在。」身為今年捷運盃街舞大賽幕後最大推手，牛奶提及他從中學開始接觸舞蹈，因跳舞改變人生、踏入演藝圈，「不管是一開始做舞者、舞蹈老師，開教室有機會轉到幕前表演，也紅過也不紅過到轉做幕後，一路來對舞蹈都還是很有熱情，也都有持續關注，所以當有這機會能和志同道合的朋友再參與到街舞活動，同時將擔任決賽評審也是特別興奮」。

牛奶受邀擔任捷運盃製作顧問團總召。（寬寬整合行銷提供）

(中時 )