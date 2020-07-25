uncle sprints out of house naked to ‘save’ niece from abduction but is left red faced（影片源自Youtube）

這起烏龍事件發生在英國的米德斯堡（Middlesbrough），29歲的內森（Nathan Murphy）原本在睡覺，聽到外面吵雜聲音，以為外甥女遭綁架，全裸的內森沒穿衣服就衝出家門，當他看到外甥女完好無缺站在旁邊，瞬間超尷尬，這段影片實在太幽默，引起網友瘋傳。

事發時正在睡覺的內森，突然聽到姐姐娜塔利（Natalie Murphy）的尖叫聲，娜塔利以為11歲的女兒露西（Lucy）被飛車綁架，內森聽到關鍵字「綁架」，來不及穿上衣服就衝下樓追綁匪，在草皮上狂奔後跳進一輛灰色車子，結果下一秒露西從轉角出現，內森糗到不行，全家人則在旁邊笑翻。

影片中可以看到，莫菲一家人以為露西被綁架，驚慌大喊「那是露西！那是我們的露西，我發誓那是露西」、「露西在後車廂裡」，幸好一切全是烏龍；內森受訪時表示，當他聽到騷動聲，抓起一件以為是褲子的上衣就衝下樓，雖然內森體重約114公斤，但當下腎上腺素飆升，只想衝進車子裡，「我覺得自己很傻，心想著拜託不要有哪位媽媽檢舉我」。

姐姐娜塔利說，當她看到露西平安無事、正鬆口氣時才意識到內森全裸，「我笑個不停，但至少我知道，他會在我背後支持我」；內森父親將影片上傳後，累積超過50萬次觀看，網友笑翻留言「他居然沒有在車上先穿上衣服，而是再度全裸走下車」、「舅舅好勇猛」。

(中時新聞網)