Gogoro 鼓山青海門市今日全新開幕，現場聚集許多車主們齊聚一堂，一同歡慶開幕遊市集。（gogoro提供）

Gogoro全台最大電池交換站落腳港都，今日開幕的鼓山青海門市不僅是全台占地最大的服務據點、擁有最多 12 個維修工位，更是全台唯一擁有最大 Super GoStation超級電池交換站的門市，超過 200 顆智慧電池提供電池交換服務！不僅融合 Gogoro 大車頭設計打造鼓山區的新地標，並全方位落實 Gogoro 360 服務計畫，給予車主全心承諾和舒適的產品服務體驗。

截至今日為止，Gogoro 在全台有超過 121 間服務中心，預計在年底到達 148 間。其中，在高雄市即有 18 間服務中心，鼓山青海門市具有 12 個維修工位，為全台目前最多維修工位的門市。

跟據內部數據顯示，隨著高雄市的維修中心數量日漸增多，今年與去年相較之下預約保養時間已縮減一半，大幅提升服務維修量能，而 Gogoro 今年更啟動 Gogoro 360 服務計畫，有望讓消費者以更快的時間預約維修保養，Gogoro 仍以 7 天內預約保養維修持續努力。除了售後服務之外，Gogoro Network 的電池交換站建置計畫仍不停歇，截至今日已於全台建置 17 座超級電池交換站，而高雄地區總計已有 232 座電池交換站 (包含建置中)，未來將持續建置更多的電池交換站，以滿足眾多用戶們的電池交換需求。

Gogoro 執行長暨創辦人陸學森表示：「很高興可以在熱情的港都與大家分享 Gogoro 360 服務計畫，隨著 Gogoro 鼓山青海門市的開幕，將帶給消費者和車主們不同以往的品牌體驗，無論是賞車空間、售後維修服務體驗，甚至是電池交換的體驗，消費者所在意的，我們都聆聽到了，Gogoro 未來將持續落實 Gogoro 360 服務計畫，Gogoro 鼓山青海門市的開幕只是開始，我們將逐步拓展到台灣各地。」

Gogoro 鼓山青海門市現場號召許多車主們齊聚一堂歡慶開幕遊市集，在吃喝玩樂之餘車友們還能彼此互相交流。此次開幕的最大亮點當然就是佔地 452 坪的廣闊門市和醒目搶眼的 Gogoro 大車頭新地標；而舒適明亮的展示空間除了展示智慧雙輪之外，也特別展示 Gogoro 甫發表的 Gogoro Eeyo 智慧電動單車，讓南台灣的消費者也可近距離品玩這台最新的工藝之作。

這次 Gogoro 鼓山青海門市除了實現 Gogoro 360 服務計畫的承諾，更是看見鼓山區擁有的文藝樞紐價值；將鼓山青海門市融合 Gogoro 大車頭與 Gogoro 360 服務計畫，打造南台灣新地標！即日起至 8月2日止，開幕期間至 Gogoro 鼓山青海門市預約試乘、打卡，就有機會獲得 Gogoro 限量好禮。

(中時 )