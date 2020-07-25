威力彩連槓47期，下期即將在周一(27日)開獎，頭獎上看31億元，若一注獨得，將刷新史上最高單注獎金紀錄。命理大師楊登嵙說，要賺高彩金得有大錢命，他提醒，生肖蛇、兔、豬今年財運最佳，記得去買威力彩試手氣，才能開心迎接超級財新爺。

想把威力彩31億帶回家，古人有句話說得好，「小錢勤儉，大錢要命」，要拿史上最高獎金，一定要有這種大錢命。名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，2020年有3生肖財運最旺，最有機會得到超級大獎金。財運最佳前三名生肖，以屬蛇居首：龍德、紫微、天喜，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。其次屬兔：福德星高照，今年只要認真做事，獲得回報會比較多。屬豬為第三：太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。

楊登嵙說，除了生肖決定財運，在面相上也可加分。他指出，福氣看耳朵，財帛看鼻子，有空的時候耳朵拉一拉、鼻子動一動，有助財運的到來，或許財神爺注定要把31億給你。周一前別忘記出門買彩券，給自己一個成為數十億富翁的機會！

(中時新聞網)