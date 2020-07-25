台北環南中繼市場今天(7月25日)正式開幕，為服務廣大環南市場的攤商車主，eMOVING在市場內已建置4座超級快速充電站，10分鐘即可補充50％的電量，相較以往燃油機車，還要騎到加油站加油，iE PICKUP可在市場內快速補充能源，不止環保愛地球，對攤商也能更節省時間並創造更大的收入。

環南市場本次最大轉型重點之一，為禁止燃油機車進入的市場，此舉不僅能保持蔬果新鮮，也能有優質的購物環境，充份照顧消費者的健康。

環南市場自治會總幹事倪亞夫表示：「環南市場擁有丙級綠能標章，無論照明、空調都符合標準，同時為了讓室內空氣品質更好，特別規定早上七點以前只准許電動機車和電動拖板車進出，如此一來可有效降低噪音和污染，提供頭家及民眾最潔淨的環境。」

iE PICKUP為eMOVING專為商業用途所設計的全新電動機車，搭配快速充電的便利性、強大的載貨能力、持久的續航力及優異的車體剛性，為商用電動機車首選，也是目前最多環南市場攤商購買的品牌，再加上中華郵政、肯德基、PIZZA HOT、摩斯漢堡等合作客戶，至目前為止銷量已累積破千台。

身為環南市場最多攤商購買的廠商之一，eMOVING也特別捐出一台市價73,800元iE125供開幕當天購買福袋的民眾最大獎品。此外，現場或到全台據點用振興券購買eMOVING電動自行車就可把原本的3倍變成10倍，3,000元就能直接折抵1萬元，免加油、免牌、免照、免驗車及免燃料稅的五免特性最適合買菜或短程代步，歡迎到eMOVING經銷商預約試乘。

(中時 )