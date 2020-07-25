勞動部雲嘉南分署朴子就業中心25日於嘉義縣太保市棒棒積木飯店舉辦徵才活動，共計21家在地廠商提供463個工作機會，今年參與人數跟去年差不多約350人，不過，整體釋出的職缺減少2成，主辦單位表示，今年以外銷為主的傳統產業，受到疫情影響，訂單大幅減少，使能提供的工作機會也有所顧忌。

疫情解封後，嘉義地區今年首場大型徵才今日登場，主辦單位表示，許多廠商因疫情受到重創，今年釋出工作機會趨保守，尤其像是朴子、嘉太工業區的汽車零組件及紡織業者，提供的機會名額不如以往，部分廠商大嘆，疫情緣故，消費需求緊縮、貿易運輸受阻，主要出口市場呈現衰退，影響營收表現。

今日徵才活動包括大成長城企業、松川精密、長榮文苑酒店、棒棒積木飯店等21家廠商，提供463個職缺；生產高階醫療器材的大瓏企業受疫情影響小，照計畫中開出30多個職缺，平均月薪達3萬5000元，此外，有經驗的工程師及職業安全衛生管理人員，月薪更是上看6萬元。

雲嘉南分署技正楊慶元表示，今年適逢疫情，青年朋友求職不易，今年463個職缺，5成以上待遇月薪超過3萬元，主要招募對象在29歲以下，且超過6成職缺給免經驗的應屆畢業生。剛畢業的黃姓民眾表示，近日遞出不少履歷都沒消息，透過這次徵才活動，得知嘉義有2間飯店徵才的需求及條件與自己相符，希望能順利錄取。

(中時 )