林奈美（左一）今日在開幕式上，開心地跟朋友們合影留念。（張毓翎攝）

雲林縣雲林國小學生林奈美，從小熱愛畫畫，去年家人帶著她到嘉義向青年女畫家陳宥亘學畫，且鼓勵她說，「畫」等於「話」，想說的就畫出來！即將滿7歲的奈美，今年許下一個生日願望，是希望擁有一個小畫展，為實現女兒的心願，奈美媽媽特地帶著她從雲林到嘉義設展。今日在開幕式上，奈美興奮地為朋友們一一介紹她的作品。

奈美媽媽程彩玲表示，女兒3歲還不會拿筆時，就帶著她跟著老師「玩」畫畫，過程中，讓她從玩畫中找到樂趣，幾年下來，帶著她到雲林斗六、嘉義朴子等地學畫畫，她認為，任何才藝只要孩子培養出興趣，且想持續精進，身為父母在背後推他一把。

曾赴歐洲學畫的畫家陳宥亘，6年前回到朴子老家，有感於偏鄉藝術教育資源缺乏，在當地開設畫室，教導孩子以各種媒材創作，程彩玲說，女兒參加陳老師的課將近半年，發現她作品風格也跟過去不同，多了幾分風采及創意。

奈美下課後帶回家的作品，程彩玲會幫她裱框、掃描存檔，有些甚至會做成杯墊，變成全新的作品。周四程彩玲到朴子著名歷史建物清木屋喝咖啡，跟店家談起女兒的生日願望時，店家決定提供場域，一起幫孩子完成開畫展的小小心願。

這次在清木屋及嘉義縣共好生活協會協助之下，奈美的17幅作品順利地展出，開幕式上奈美的朋友也前來參觀，個個眼睛瞪得大大的，左看右看很興奮；這次畫展將展出至8月8日，民眾到清木屋用餐時，不妨欣賞奈美的畫作。

(中時 )