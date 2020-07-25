「創作的意義，是激發人性之美。」療癒系畫家黃琯予25日成立「琯予藝術故事館」，未來將以此為據點，推廣藝術美學生活，並做常態性美術教學，也提供展場供其他藝術家展出，她強調，藝術陶治心性，希望可以擴大影響，讓更多人生活在真善美中。

黃琯予為國內知名療癒系畫家，其畫風細膩、寫實，充滿療癒能量，她25日在台中福順路成立「琯予藝術故事館」盛大舉辦開幕活動，賀客雲集，也展現其在藝術界的好人緣。

黃琯予其父親黃憲仁為中部頗富盛名之繪畫工作者，更是他的啟蒙老師，她自幼承襲父親的繪畫天份，爾後就讀復興商工美工科，充實本身繪畫技巧，畢業後赴日就讀天理大學，學習語文及異國獨特的繪畫技術，開拓了她在藝術領域更寬廣多元的視野。

黃琯予返台後開始致力於藝術創作，其畫風細膩，作品逼真寫實，且極具療癒心靈效果，因而廣獲各界好評並加以收藏。如今她成立「琯予藝術故事館」也希望擴大影響力，把藝術的療癒力擴展出去。

(中時 )