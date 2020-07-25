柯佳嬿與TVBS新人營「全方位新星報到」總導師金勤。（TVBS提供）

柯佳嬿與TVBS新人營「全方位新星報到」總導師金勤和學員們合影。（TVBS提供）

金鐘視后柯佳嬿25日擔任TVBS第三屆新人營「全方位新星報到」講師，和學員分享演員經驗，並回顧她多部影視作品。她透露四年前演出《必娶女人》後就陷入黑暗倦怠期，當時得知入圍金鐘獎後更是百感交集；她日前以「彩蛋」之姿與黃子佼連袂主持台北電影獎頒獎典禮，沉穩又機智幽默的表現令人驚艷，她昨自爆其實上台前有小酌一口，靠著酒精先壓壓驚，加上想著黃子佼所傳授的主持祕訣才得以穩定情緒。

柯佳嬿透露，她聽從圈內導演的建議，每回接到新劇本，在開拍前都會做足準備，甚至為角色寫長篇自傳，「我後來好多年都保持著這個習慣，畢竟我不是本科系，原本對表演也不是那麼有概念。」她自認不擅長太有女人味的角色，曾靠著留長指甲，改變行為模式，以及噴固定款香水，逼自己快速投入特定角色。

被問到演員生涯中是否有過撞牆期？她坦承四年前演出《必娶女人》後一度很迷惘，「那時候很倦怠，是長期的累積，這麼多年來悶著頭演戲，消耗掉很多能量，都沒好好沉澱，沒多久金鐘公布入圍，很百感交集。」獲獎後她順勢放自己一年長假，逐漸找回對表演的熱情。

她日前再度挑戰自我、主持台北電影獎，「我覺得是很珍貴的一次經驗，因為有機會可以參與到幕後作業，才知道原來舉辦一個典禮跑完流程很不簡單、很不容易。」主持前一晚她拿著手卡反覆背29部電影名稱，甚至背到睡著，上台前整個人還是很緊繃，因此喝酒壯膽，僅一口酒就順利達到催眠壓驚效果。

柯佳嬿說，當時黃子佼也傳授她主持大型典禮的重要祕訣，「彩排時佼哥就跟我說，你等一下看台下會是滿滿的人，不管他們是什麼反應，都不能理他們。」對於主持，她也不設限，「如果有合適邀約，我不會特別排斥，現在心態滿開放的。」

新人營學員們皆懷抱著星夢，柯佳嬿也給予建議：「要做就認真做，要演就認真演！」現場也回顧她歷年來的作品，包括青澀時期所拍的周杰倫MV《楓》，當年的拍攝心得？她笑說：「那時會覺得『哇我跟明星一起工作耶』！」另外看到與趙又廷合作的電影《艋舺》，畫面中她穿著性感睡衣，與對方一起聽著隨身聽，柯佳嬿則說：「這也太害羞了吧！而且我怎麼每部戲都在聽隨身聽。」

(中時 )