家庭組獲選者劉芳秀（左1）與親友學習包越南粽子。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

移民署25日公布2020年培力計畫成果，計有77名新住民、新二代及親友師生，前往雙親的母國，進行文化交流體驗，培力計畫舉辦以來，已有上千名青少年前往越南、美國、日本等20多個國家，他們從中拓展國際視野，也讓台灣多元化和國際化更加繽紛。

內政部長徐國勇表示，培力計畫增進新二代了對父母親的文化認同，提高學習母語的動機，也能認識不同國家的文化，更藉此能向海外親友介紹台灣，進行雙向交流。

移民署表示，本次獲選者計36組77人成行，分別前往越南、印尼、泰國、大陸，甚至是比利時、宏都拉斯等10個國家或地區，進行深度文化交流及生活體驗，可獲得補助2至6萬元旅費，返國後再針對這段期間的經歷，製作影片、日記與國人分享。

這次在家庭組的獲選者蔡佳峻表示，這次出國是一場「尋me之旅」，踏上父母熟悉的生長地，親身感受海外親友的熱情以及對台灣文化的好奇，藉此瞭解並學會欣賞、尊重不同的文化所產生的差異性，也強化了自我認同。

家庭組的獲選者劉芳秀，計畫主題則為「真和平的橋樑之旅」，她表示，執行過程中的點點滴滴，是難能可貴的體驗，除了文化深度體驗外，更讓自己的視野變得開闊，對未來的生涯規劃，進行反饋與深思，也期望自己將來能當上越語老師或是海外翻譯人員。

內政部移民署副署長梁國輝表示，這次計畫所有的獲選者，都能發揮個人長才，與親友師長精心企劃體驗活動，在執行過程中，也致力實現自己的計畫內容，不僅提升自身的國際視野，也為自己增添未來就學、就業之國際觀與軟實力，厚植未來國際競爭力，相當值得肯定。

(中時 )