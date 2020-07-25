由新團隊接手後，香蕉新樂園25日重新開幕，人潮回流。（馮惠宜攝）

「阿秋大肥鵝」健康店有6間包廂、30桌宴會廳、100個座席戶外啤酒區，整個餐廳可容納500個座位的台中南區健康店，並推出全新品牌「阿秋小肥鴨」片皮鴨專賣店，以店中店方式經營。（馮惠宜攝）

迎接後疫情時代報復性消費商機，多家餐飲名店蛻變重生，30年老字號的懷舊餐廳：香蕉新樂園由新團隊接手重新開幕，而阿秋大肥鵝關了太平賀緹店卻進駐台中南區再開健康店，而漢來美食撤漢來蔬食中友店再出全新品牌「安那居活力精燉雞湯」；歷經疫情洗禮，業者重新布局也展現永續經營的企圖心。

隨著政府振興經濟，曾經被疫情打趴的餐旅市場冬盡春來，其中以燒鵝著稱的阿秋餐飲集團，3月間被迫關掉太平賀緹店，如今關一家再開一家，斥資數千萬重金，插旗台中南區開設健康分店！

阿秋大肥鵝健康店有6間包廂、30桌宴會廳、100個座席戶外啤酒區，並推出店中店新品牌「阿秋小肥鴨」片皮鴨專賣店，現場有手作蒸籠港點，以及現點現撈的活海鮮，阿秋餐飲集團董事長廖豐民指出，台中南區一直欠缺宴會餐廳，健康店融合小吃、宴會還有外帶、戶外啤酒廣場多元經營。

另，有30年歷史的香蕉新樂園5月間因不敵疫情熄燈，歇業2個月後峰迴路轉，原老闆吳傳治高中同學邱冠蓉，不捨承載台中人記憶的指標餐廳消失，揪友組成新團隊接手經營，25日重新開幕，邱冠蓉說，她評估香蕉新樂園招牌響亮，擁有一定客群、體質佳，果然試營運後人潮回流，不但父親節訂位湧入，還有人已預訂中秋節要來聚餐。

而上市公司漢來美食，在這次疫情中讓中友百貨二樓的漢來蔬食結束營業，七月在原址推出全新品牌「安那居活力精燉雞湯」主打平價個人雞湯鍋，除了有10幾種不同口味小火慢熬濃醇鮮雞湯，搭配主廚特選小菜及各式炸物，一個人可以吃得滿足，快速補充能量，也可三五好友一起共享。

漢來美食行銷副總吳若寧指出，調整品牌主要是因考量一中商圈年輕客層多，新品牌更以英文諧音ENERGY命名，餐飲組合多樣、豐簡隨人，更幅合該地域性消費需求。

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(中時 )