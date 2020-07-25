新北市議員劉美芳舉辦浮洲地區重大建設進度公聽會。（王揚傑攝）

新北市板橋區為新北政經中心，其中浮洲地區被稱為「板橋最後一塊開發地」，代表著浮洲地區有待加速建設，新北市議員劉美芳長期關注浮洲地區發展與建設，包括汙水處理系統、交通、都市更新期程等議題，今（25）日邀集新北市政府捷運工程局、水利局、城鄉發展局、都更處、板橋區公所等單位辦理公聽會，與向浮洲地區居民報告建設進度。

會議由捷運工程局副局長林耀長、水利局副局長黃正誠、城鄉發展局專門委員邱信智及都更處總工程師李擇仁說明進度及執行所遇困難，表示會盡量克服困難，完成浮洲居民的期待。

劉美芳表示，從第一屆當選就籌劃浮洲捷運支線，提出「三環三線再加一線」，舉辦了數場的公聽會彙整民意，並於第二屆第3次定期會提案捷運增加輕軌支線，新北市府終於評估規畫五股、泰山輕軌延伸支線到浮洲；湳仔溝整治工程汙水下水道的建置是重要一環，不能讓民生廢水汙染了河川。

劉美芳說，板橋浮洲都市計畫的部分，開發案共計約103公頃，涉及住戶龐大，轄內也有500多間工廠，2002年公告後因政府財源不足開發停滯，2013年重啟後，卻因區段徵收分配比例喬不攏，居民與工廠串連抗爭，又爆發大觀社區不願國有地被收回等議題，但無論有多大的困難與阻礙，浮洲都市更新、建設都不應該停滯下來，要積極與市民溝通，規畫建設藍圖與制定期程，才能一步一腳印打造安居樂業的城市。

(中時 )