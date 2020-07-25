香港新冠肺炎疫情持續爆發，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午(24日)公布，香港新增133宗確診個案，連續4日單日破百及創新高，當中7宗為輸入個案，其餘126宗則為本地確診，累計病例達2506宗。醫管局又透露，目前有100多名確診病人正等候送院，形容醫院壓力巨大。

東網報導，醫院管理局總行政經理庾慧玲表示，目前有100多名確診病人正等候送院，而每日都有過百名新確診病人，對醫院壓力大，呼籲未收到確診通知的病人要耐心等候。

輸入個案方面，有4宗來自印度，當中2人為船員、2人是貨機機師，其餘3人則來自菲律賓。

至於本地病例，當中55宗源頭未明，其餘71宗與之前的個案有關連，有50宗是早前確診者的同住家人，另外21宗是透過工作與聚會受感染。另，涉及院舍的群組疫情繼續擴大。其中，有居於屯門聖公會福利會協會康恩園的人士確診，病人23日不適，可自行走動，當局正調查其他居民是否需要撤離。

(中時 )