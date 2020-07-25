1名男網友在PTT板上PO文表示，自己日前因GG需要洩洪，上網約了1名正妹共赴摩鐵進行男歡女愛的床事，不料自己爽完後，正妹突然吱吱嗚嗚，似乎想對男網友坦白些什麼，卻仍欲言又止的感覺，男網友按耐不住立即主動詢問，沒想到男網友聽了，整個徹底崩潰了！

1名男網友在PTT板上徹底崩潰表示，自己日前約砲竟然遇到男生，他透露是在完事後才得知對方是男的。男網友至今回想起，心理仍有極大的打擊，導致他現在與女網友床站前，都一定會驗證是否為帶把的，他特別上板來詢問各位約砲達人，是要如何克服走出來。

網友紛紛表示，「可以當解成就啊」、「高手應該不會遇到這種問題」、「開啟新世界」。但有的網友認為，有人可以約砲已經很好了，「勉為騎男了」、「有洞也不錯了」、「開啟新世界」、「男上加男」、「兩男一杯」。當然有的網友提出建議，但也有的認為男網友會不會太過飢渴過頭，「進去先檢查他有沒有弟弟」、「你只是缺乏開發」、「男女你都分不出來...自己割了吧」

(中時新聞網)