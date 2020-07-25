移民署25日宣布推出「新住民數位應用資訊計畫」，提供新住民完整的免費資訊課程，另舉辦「海底科技探索趣」創意活動，讓新住民帶著家人一同前往體驗科技，與親子共同製作屬於自己的海底世界。

25日推出的海底科技體驗，讓新住民大小朋友一同探索海洋與科技融合的奇幻世界。利用螢幕投影讓自己變成小魚，與海洋共遊，運用紅外線熱感應來和科幻小魚們互動，藉由捕魚體驗來了解不同魚類的知識。

此外科技營有運用AR實境體驗，讓大家認識水分子及細胞活存技術，了解如何保留食材新鮮口感，並透過最有趣的親子手作活動「藍色海洋夢」DIY，製作屬於自己的海洋及了解其中科學原理。讓大小朋友們了解科技的奧妙、認識新潮科技，更豐富生活，增進親子關係。

移民署表示除了一系列的活動外，今年度提供16門免費資訊課程，包含Office系列軟體、Line貼圖設計、數位資安、網紅行銷、雲端辦公等內容，及轉印技術和雷射雕刻等實作課程，讓新住民善用科技力量充實自己，提升自信心，創造科技生活化。

移民署另推出「把課程送到家門口」的服務，利用「行動學習車」到各地開設行動教室，任何空間都能夠化為教室，讓學習不受限。「新住民數位資訊ｅ網」提供線上學習課程，只需註冊會員即可免費隨時學習。還有「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業、教育等資訊。

相關資訊請參見本計畫官方網站「新住民數位資訊e網」(https：／／nit.immigration.gov.tw)或撥打課程免付費專線：0800-005-788，亦可洽詢各地移民署服務站，歡迎新住民踴躍參加。

(中時 )