後疫情時期，加上振興三倍券、安心旅遊補助等發威，綠島11天來已湧入逾6萬人次，而且8月1日至6日的船票都已賣光，當地居民出不去，造成生活大不便，忍不住高呼：「你們不要再進來了好嗎」。

「超誇張」，有位綠島居民預計8月初到台東，25日下午上網預購船票，發現從8月1日至6日的票已經被訂光光，只好打電話告訴台東親友說「可能沒辦法出去了」。

疫情解封，加上至今尚未發布颱風警報，天氣穩定，海、空交通未受影響，台東往返綠島、蘭嶼船班和飛機從7月15日暑假開始，班班客滿，25日是暑假的第2周，人潮依然不減。

「太可怕了，根本不敢出門」，當地居民說，小島上人滿為患，用餐時間南寮更是塞爆，遊客騎機車也都不打方向燈，到處都是違 停，太危險，根本無法出門。

「可以不要再進來了嗎」，居民說，綠島超商物品不斷的被掃空，還好貨輪未停航還不至於物資短缺，當地居民幾乎買不到船票進出綠島，相當不方便。

根據海巡署統計，從7月15日至7月25日進入綠島的遊客超過6萬人次，進入蘭嶼的遊客約3萬人次。綠島平日居民1000多人，湧入的遊客將近綠島居民的60倍。

(中時 )