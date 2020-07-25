全台熱到像燒蕃薯，咖啡業者乘熱浪打造「夏日凍感降溫實驗室」邀消費者親自體驗手作全新夏季限量冰咖啡：清爽冰咖啡(FREDDO DELICATO)及濃醇冰咖啡(FREDDO INTENSO)，只要簡單加入冰水、氣泡水、牛奶或風味糖漿，就能做出層次豐富、沁人心脾的冰咖啡特調！

且實驗室中設有熱感儀科技互動裝置，讓品飲沁涼冰咖啡的降溫體驗更有感，業者並精心在現場打造的絕美玻璃屋和大型咖啡杯裝置，讓來往的人群眼睛為之一亮。

(中時 )