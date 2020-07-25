竹南鎮推動觀光文化季，25日苗栗縣長徐耀昌（左四）為活動揭開序幕，邀請遊客感受竹南的在地文化及夏日海岸風情。（何冠嫻攝）

竹南鎮整合濱海景點，推動為期4天觀光文化季「仲夏豐遊記」，發揚海邊、夕陽、美食夏日特點。25日苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長方進興等人為活動揭開序幕。

今年竹南鎮公所整合崎頂新樂園、龍鳳漁港、假日之森等景點，結合當地景色、文化和農特產，呈現竹南觀光特色，於25、26日、8月1、2日規畫啤酒接力賽、農特產市集、牽罟活動、衝浪、美食辦桌饗宴、海洋音樂會、烤肉等體驗，並行銷在地文化與農漁業特產品，為地方發展再創榮景與商機。

公所規畫名廚來辦桌，邀請名廚邱志義用在地食材製作創意料理提供民眾訂席享用，並有海洋音樂會邀請藝人、樂團演出外，並安排與明星藝人一起共渡夕陽；同時還有啤酒接力比賽、牽罟捕魚體驗活動、活力四射舞蹈競賽、街頭藝人及社區社團表演、農漁業特產品及文創手作展售市集、假日之森衝浪體驗、崎頂新樂園千人烤肉派對、竹南一日輕旅行旅遊地園集點活動。

徐耀昌表示，竹南山海交會，交通方便，適合外地遊客到竹南旅遊，期許觀光文化季活動讓全國各地民眾，來到竹南感受不一樣的慢城風情，並且能帶動周邊產業經濟。

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