針對國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文風波，前黨主席朱立倫今表示，李眉蓁勇於認錯，他會如期替李眉蓁站台助選。（林縉明攝）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文抄襲風波，重創個人選情及國民黨形象。不過，李眉蓁今晚舉行競選總部成立大會，國民黨前主席朱立倫也到場替李眉蓁助選，希望選民給李眉蓁一個機會，並呼籲支持者團結起來。

朱立倫表示，他今天南下輔選，是為了國民黨，為了李眉蓁，為了正義的力量努力。對於論文風波，他則強調，年輕人做錯道歉應該的，但今天要拚的是高雄的未來，鄉親的希望。朱立倫還說，過去綠營執政20幾年，做得怎麼樣，大家很清楚，而這次要來選第三次不要緊，對綠營執政不滿的人團結起來支持李眉蓁和國民黨。

朱立倫指出，現在是國民黨走下坡的時候，有很多人離開，甚至投靠其他陣營，但他相信，仍有人會肯定，過去幾十年為了國家打拼的國民黨，並呼籲支持國民黨的好朋友8月15日一定要站出來支持李眉蓁

朱立倫強調，李眉蓁年輕，又有勇氣接受挑戰，還是這次補選最年輕的，是女性，還是媽媽。朱立倫指出，為人父母，李眉蓁關心下一代；為人媳婦，她知道長輩所想，希望大家給李眉蓁一個機會。

最後，朱立倫再次呼籲，希望對綠營過去執政不滿的朋友，在最低潮的時候站出來之持國民黨的朋友，以及支持年輕人、媽媽、媳婦的朋友，能夠團結起來，支持李眉蓁。

(中時新聞網)