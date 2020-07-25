後疫情時期，近百隻金剛鸚鵡在台東國際地標放飛，場面壯觀。（莊哲權攝）

後疫情時期，近百隻金剛鸚鵡在台東國際地標放飛，場面壯觀。（莊哲權攝）

後疫情時期，近百隻金剛鸚鵡在台東國際地標放飛，場面壯觀。（莊哲權攝）

後疫情時期，近百隻金剛鸚鵡在台東國際地標放飛，場面壯觀。（莊哲權攝）

疫情大解封，就連金剛鸚鵡也來台東「報復性出遊」，今天有來自全台70幾位鳥友帶著100多隻金剛鸚鵡到台東鳥聚，每隻10萬元起跳的鳥寶在國際地標傾巢而出，在藍天下色彩繽紛，場面相當壯觀，遊客直呼好療癒。

後疫情時期，花東被視為報復性旅遊首選，來自北中南部70多位鳥友，帶著他們的寶貝到台東聯誼、交流，100多隻鳥兒以金剛鸚鵡居多，每隻身價都10幾萬元起跳，其中高雄涂姓飼主4年多前以50萬元自美國引進1隻基因交配的混種卡布里金剛鸚鵡「GUCCI」，目前身價已有70萬元。

鳥友們首站來到海濱公園國際地標，同時放飛時，近百隻色彩斑爛的鸚鵡畫過天際，場面相當壯觀，鳥兒飛了1圈之後，飼主邊吹哨音及呼喚各自鳥寶貝的名字，聰明又訓練有素的金剛鸚鵡很快就停在主人手上，不過有1隻可能被 飛機嚇到，目前失聯中。

屏東潮洲「小美先生」飛行年齡10年，是全台飛行時數最久的金剛鸚鵡，主人王品予說，小美先生很會耍脾氣，有1次離家出走3天，她到處尋找，還求神問卜，沒想到3天後自己飛回來，讓她喜出望外。

今天下午他們轉戰池上大坡池，明天將到鹿野高台，鸚鵡大聯盟理事長王一娟表示，疫情緊繃期間，飼主都不敢帶鸚鵡放飛，如今疫情趨緩，大家決定讓寶貝們出來解悶，也因為國內疫情控得宜，才能帶著鳥寶們趴趴走。

(中時 )