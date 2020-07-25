國民黨前主席朱立倫全程幾乎用台語強調，李眉蓁12年前的論文錯誤本來就該道歉。（袁庭堯攝）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁25日傍晚成立競選總部，智庫副董事長連勝文台上爆料幾天前與韓國瑜在台北碰面，談及高雄清淤的誇張狀況，痛批民進黨過去每年編列的清淤預算到底用去哪裡。

連勝文爆料，前幾天與高雄市前市長韓國瑜在台北見面，韓國瑜說他執行清淤工作時，發現高雄許多下水道甚至淤積快要200公分，甚至清出腳踏車、沙發、老式映像管電視機。

「過去不是每年都有編列清淤預算嗎！？」連勝文質疑，中央每年還有數百億的預算，到底都用到哪裡去？進了誰的口袋？高雄市照樣遇雨淹水，直到韓國瑜才有效解決。

連勝文表示，過去自己參選台北市長時，就受到「老鼠尾」竊聽事件攻擊，背後就是民進黨在操作，事後也證實根本以虛烏有，自導自演。抹黑、攻擊的行動，民進黨通通都有做過，根本就是「雙標黨」。

連勝文還說，現在環繞台灣的不是貨輪、客機，而是戰艦、戰機、潛水艇。民眾要認清事實，用選票告訴民進黨「這個國家不是讓你予取予求」，要投給能帶來幸福、穩定的政黨。

「少年人，做錯了，道歉，本來就是應該的！」國民黨前主席朱立倫全程幾乎用台語強調，李眉蓁12年前的錯誤本來就該道歉。在外界質疑聲浪下，他就是要來高雄 ，為了李眉蓁、國民黨、高雄的未來努力。

高雄這次要選第3次市長，朱立倫要對不滿、不信任民進黨的民眾，一起團結支持李眉蓁和國民黨。朱立倫表示，李眉蓁是此次選舉唯一的女性，國民黨最低迷的時刻、有勇氣接受挑戰的人。

國民黨,高雄市長補選,高雄市長,李眉蓁,競選總部,黨主席,江啟臣,新北市長,朱立倫,連勝文

(中時 )