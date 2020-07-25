爭奪軍用無人機市場，中國「翼龍」系列無人機在2016年底已成功出口5個國家。美國國務院周五（24日）公布新政策，繞過有35個成員國的導彈技術控制制度（MTCR），今後向其他國家出口大型武裝無人機，以抗衡中國軍用無人機在戰場影響力。

據《東網》報導，美國國務院政治軍事事務助理國務卿庫珀（R. Clarke Cooper）表示，華府引用「國家酌情權」，繞過MTCR軍控協議對出口大型武裝無人機的限制，已獲特朗普批准及即時生效。白宮指這改善美國夥伴的能力，並提升美方的經濟安全。

有華府官員指出，中國不是MTCR成員國，可以出口翼龍2這類大型武裝無人機，而性能相同的美製MQ9無人機則被禁出口，令美方無法在軍用無人機市場與中方競爭。

「翼龍」系列是中國具有自主知識產權的無人機產品，自2010年開始批量交付，已出口阿拉伯聯合大公國等多個國家。

「翼龍」無人機出口近日又有斬獲，塞爾維亞國防部在9月10日中國高級別軍事代表團結束訪問後，宣布中國已經同意向該國出售武裝無人機，這是中國首次向歐洲國家出售武裝無人機。

(中時新聞網)