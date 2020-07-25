縣長翁章梁（右）今日前來鼓勵民眾多使用振興券、農遊券。（張毓翎攝）

睽違半年之久的「嘉有好市集」重新開張，一整天湧現連綿不絕的人潮。（張毓翎攝）

疫情解封後，睽違半年之久的「嘉有好市集」重新開張，今日上午在嘉義縣政府前戀人公園，近百個農特產品、文創和特色攤位進駐，振興券、農遊券都能使用，此外，還能集點現場抽紅包，及參加登錄抽汽車活動，一整天湧現連綿不絕的人潮，縣府順應民眾需求，將活動時間延長到下午4點，

炎炎夏天，嘉友好市集這次安排夏日冰果市清涼一街，讓民眾消消暑氣，縣長翁章梁今日表示，縣府正規畫將市集延伸至牛埔仔愛情大草原和竹崎公園，8月也將結合縣府路跑活動及中秋推出嫦娥市集，方便民眾購買應景食材。

戀人公園大樹成蔭，縣府農業處還推出攀樹親子體驗活動，由專業攀樹高手一對一指導，藉由攀樹拉近人與自然之間的距離，無論網路或現場報名，每梯次都秒殺額滿，翁章梁也下場體驗，才一會兒功夫，就已是滿身大汗。

為了刺激買氣及回饋鄉親支持，現場推出消費滿100元贈送1個點數，集滿5點贈送抽IPHONE11等500多份大獎好禮，每1集點還可換摸彩券1張，搭配縣府「振興三倍券．來去嘉義縣」活動，登錄輸入序號還可拚抽汽車1部。

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