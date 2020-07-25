台股6月展開一波狂飆，站穩「萬一」、續攻「萬二」，外資擴大匯入買超841億元，且本土法人及散戶也是衝衝衝，因此根據中央銀行24日公布的6月M1B及M2年增率，雙雙上揚至9.9％、5.42％，分別來到近六年半及四年半新高，尤其代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額續增至2.35兆元、已連續八個月創歷史新高紀錄，凸顯散戶今年來最給力。

6月M1B及M2年增率雙揚，央行官員說明，主要受到資金淨匯入，與放款與投資成長增加影響。依金管會統計，當月外資淨匯入41.34億美元，且銀行對政府債權增加，及民間部門債權成長增加，還有勞工紓困撥款，加上台股現金股利入帳等所致。其中政府債權增加，因為今年受到疫情影響，稅收遞延一個月的效應，政府暫以借款支應，「這是今比較特殊的情況，使得M1B及M2年增率增加較明顯」。

台灣疫情6月控制良好，且市場資金充裕，以及低利率結構的刺激，台股當月上漲679.08點，央行統計的集中市場月平均指數衝高至11,490點，日平均成交值更達到1,839億元的史上最高紀錄。

央行官員指出，包括外資、國內投信法人及自然人戶（散戶）均積極投入台股，其中代表自然人戶資金動能的證券劃撥存款，6月再增加259億元，來到2.35兆元、續創歷史新高。

統計台股集中市場6月自然人戶交易占比61.7％，略低於5月63.4％，外資占比25.5％也少於5月的26.3％。央行官員認為，主要是國內投信等法人積極進場使得占比提高至12.8％（5月為10.3％），「基本上，包括外資、國內法人及自然人戶，股市交易全部都很積極」。但觀察自然人戶占比，今年來每月大多逾六成，去年僅7月及12月超過六成。

股市6月強強滾，反應在活期性存款餘額衝高至17.92兆元、續創史上最高、年增率達9.69％。央行官員強調，台股交易活絡與低利率環境，均是活期性存款增加主因，不論法人及個人，財務調度均更為靈活且快速。

外匯存款6月也再創新高紀錄，央行官員解析，除了企業外幣貨款收入，及海外投資收益匯回，新台幣走升也激勵企業及民眾買匯，餘額來到6.41兆元的歷史最高，年增率更達二位數的11.41％、創2年4個月最大增幅。

累計今年1至6月M1B及M2平均年增率分別為7.81％及4.53％，日平均準備貨幣的平均年增率為7.39％，高於去年同期的6.39％。央行官員說，這凸顯國內長期以來流動性佳，市場資金動能充沛，且國人對經濟面深具信心，加上台股基本面穩定，現金股利殖利率高，吸引外資及內資青睞，交易持續活絡。

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(中時新聞網)