台南市左鎮化石園區結合「鰭幻足跡」特展於暑假期間舉辦「鰭幻夏日市集」，25日熱鬧登場。（劉秀芬攝）

台南市左鎮化石園區結合「鰭幻足跡」特展於暑假期間舉辦「鰭幻夏日市集」，25日熱鬧登場。（劉秀芬攝）

台南市左鎮化石園區結合「鰭幻足跡」特展於暑假期間舉辦「鰭幻夏日市集」，25日熱鬧登場。台南市長黃偉哲一早即出席市集，與各社區與團體互動，並品嘗公館社區的葛鬱金麵，邀請全國民眾來台，看化石、觀天文、曉歷史，一票到底搭乘山博線玩三大園區。

左鎮化石園區全新「鰭幻足跡」特展，今年5月登場，以寓教於樂方式，結合360度互動環景劇場與AR實境的APP遊戲，將遠古海洋生物的故事介紹遊客，隨著暑假來臨，園區結合在地社區、觀光產業、學校團體共同辦理「鰭幻夏日市集」，要讓遊客看到偏鄉資源，認識左鎮偏鄉的觀光與產業特色。

黃偉哲表示，左鎮化石園區是台南市最夯的景點之一，25日開張的鰭幻市集展出許多文創團體與在地小農的作品，歡迎大家趁著暑假搭乘山博線公車，以一票到底的優惠價格暢遊左鎮化石園區、山上水道園區與大內的南瀛天文館，來體驗深具知性、感性與趣味性的暑假小旅行。

「鰭幻夏日市集」除了有社區手工藝、農特產展出販售，還有台南市化石協會的吊飾DIY，光榮國小展示趣味的有孔蟲教案，左鎮國小數位機會中心推出轉印徽章。菜寮溪觀光產業協會則以化石園區為主題，推出「化險為夷」手機實境解謎遊戲，過關就可以獲得可愛貼紙。

左鎮化石園區表示，「鰭幻夏日市集」於7月25、26日和8月8、9、22、23日辦理，另外周日還會結合「如果兒童劇團」演出，安排劇團恐龍偶與吉祥物koko見面會，歡迎遊客於7月26日、8月9日、8月23日前往化石園區看劇團演出。

(中時 )