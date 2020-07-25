振興三倍券7月15日上路以來，不斷傳出各種問題，也飽受各界質疑，藍委洪孟楷也質疑，三倍券包括數位化，成本卻比馬政府消費券多2.9億元。行政院則指出，因原物料和人力成本上漲，所以支出有增加。對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批，「笨蛋，不是早叫你們發現金了」。

游淑慧在臉書表示，簡單算數都不會，令人搖頭，並質疑三倍券為什麼人民領得少，政府的行政成本卻增加？對於政院表示，是因為原物料和人力成本上漲，所以支出增加，她狠批，「笨蛋，不是早叫你們發現金了」。

游淑慧指出，既然知道原物料和物價，多年來都上漲了，錢越來越薄，那為什麼給民眾三倍券反而更縮水？如果發現金，不就不需要「印製成本和原物料」。並質疑政府小氣、複雜和計較，還要人民感恩戴德。

游淑慧還計算，三倍券只花了政府475億(2378萬人*2000元），但政府卻便列了幾千億的預算用於紓困計畫，其他的錢都花到哪裡去了？她更指出，為什麼有網紅提早秀三倍券，而且還多200元？而複雜的三倍券如何稽核？誰來稽核？付出了高額的行政成本，是開心了誰？

此外，游淑慧和列出其他國家發給民眾的錢與台灣比較，「羨慕嗎？人家政府不但發的快、發的多、還發的誠意。」並強調人家不會把人民當賊，也不會算計人民。

(中時新聞網)