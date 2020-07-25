高雄前市長韓國瑜被罷免後，有些在地人想法變了嗎？高雄一位程車運將就表示，有些在地高雄人都在罵說，「你們這些年輕人把票投完，拍拍屁股走人。」

《J-SHOW》製作人仕鵬南下拜訪議員，搭計程車時，運將跟他大吐心聲說，撇開政治來講，對岸讓他們人民來這邊玩，沒什麼不好。今天台灣經濟要好，一定要靠外來的觀光客，你把他弄掉了，對高雄有好嗎？不見得，對台灣有好嗎？也不見得。我一樣要開車載客人，一樣要上班，做我正常的工作，互相打來打去，有什麼用，大家都要互相。

運將表示，今天我需要什麼樣的資源，你就給我嘛！我要求的不多。若我是市長，中央給我兩三成，至少我有錢，可以把市政、市容，甚至觀光弄好。但是若連一成都不給我，就真的在卡。

韓國瑜6月6日被罷免，該運將對此直言，有人講說，一批人來投完票，罷免韓國瑜後就回去了。在地的高雄人都在罵說，「你們這些年輕人把票投完，拍拍屁股走人。」運將甚至稱，罷免投票，他不相信有那麼多票。

(中時新聞網)