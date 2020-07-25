台灣桌球好手江宏傑近日接受台視《台灣名人堂》專訪，他不僅外型出眾，球場表現也是有目共睹，他最近為了推廣桌球運動，斥資開設桌球館，「希望把桌球這個種子，繼續往下種，讓桌球成為全民運動」。這一年，全球因疫情幾乎所有賽事都延期停擺，但也因此獲得不少空檔，他感性透露自己有更多時間規畫未來，也可多陪妻小，忍不住笑說：「像我小兒子現在才開始慢慢熟悉我。」

江宏傑與同是桌球好手的福原愛結婚4年，育有一對兒女，對於未來是否讓兒女接棒，成為專業運動員，江宏傑立馬變身「女兒傻瓜」直搖頭，「姊姊是女生，不想讓女生承受這麼大壓力，包括對小愛也一樣，我想要保護他們。」寵妻兒話語超暖心。他在運動場上表現可圈可點，但接受主持人侯乃榕訪問時，提到最低潮忍不住哽咽，他在倫敦奧運選拔落選，「當時我進去球場，一看到球桌我就哭了，整整兩星期沒走進球場」。雖然遭遇挫折，但他沒放棄，在2016年成功闖進里約奧運，「為了自己的夢想，有機會踏上最高殿堂就要拚命去做」。

侯乃榕（左）與江宏傑開心合照。（台視提供）

而江宏傑、福原愛結婚4年，跨國婚姻讓江宏傑坦言，「一開始肯定有不適應的地方」。但隨即甜笑表示：「小愛是很傳統的日本女性，我回到家她就會幫我脫衣服、備拖鞋，只要我一開門，她一定會站在門口。」他後來慢慢溝通，希望愛妻在家好好休息，回來打個招呼就好，儀式不用這麼多。現在小倆口還有自己獨特的相處方式，習慣「定期開會」，他透露兩人平均一至兩周開一次會，聊最近是否有不愉快的事，再進行總結與磨合。

(中時 )