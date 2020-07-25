振興三倍券推出的第2個周末，到郵局排隊的人潮明顯減少，有些郵局甚至是隨到隨領，不用排隊3分鐘內搞定。中華郵政公司統計，至今日中午前，總共銷出約658萬份紙本三倍券，若下周領券人數持續下滑，那8月1日就應無開門加班的必要。

為因應領取紙本券的人潮，中華郵政全台1269間郵局於7月18日、25日等2個周六，開門加班服務民眾，18日銷出近百萬份紙本券，創下單日新高。不過1周過後，領券熱度漸漸下滑，今日上午9時郵局開門，排隊民眾明顯減少，有些郵局更不用排隊，讓人隨到隨領。

中華郵政統計至中午12時，今日銷出29萬8894份紙本券；若是從7月15日開賣至今，則銷出超過658萬份。

中華郵政指出，銷售數量持續下滑，由於多數人已經領過，預估今天銷量相較前一周會大幅下降。中華郵政表示，將觀察下周的銷售情況，若持續下降，8月1日郵局就不需要開門加班。

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(中時新聞網)