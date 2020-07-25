迎接父親節，台南市左鎮區公所25日舉辦今年度模範父親暨鑽石婚表揚活動，台南市長黃偉哲特地前往參加，他先與文康活動中心下的左鎮果菜市場的攤商親切寒喧互動，並採買許多當季水果，盛讚台南市的農產品優質，再赴活動現場頒發獎狀給模範父親，感念諸位長輩為家庭的辛勞付出。

黃偉哲表示，首先向所有的鑽石婚夫婦與模範父親致上最高的敬意與謝意，因為眾人的付出，才能夠維繫家庭，尤其結婚一甲子，滿60年才有珍貴的鑽石婚不僅是很不簡單，也是因為緣份的深厚使然。

黃偉哲強調，如今因為左鎮化石園區的設立帶來可觀的觀光人潮，觀光人數往往超過左鎮當地的人口數，希望人潮也能帶來錢潮，讓在地的店家能夠生意興隆，未來市府會持續與里長合作讓經濟能夠更為暢旺。

左鎮區公所表示，模範父親表揚與鑽石婚活動聯合舉辦，除安排光榮國小表演絃樂外，也請來王董樂團為長輩們吹奏薩克斯風，曲目都是長輩們耳熟能詳的歌目。區公所、左鎮農會、里長聯誼會等也都贊助豐富禮品及當地農產品與長輩同樂。

今年度左鎮區獲模範父親表揚者為光和里郭煙泉先生、榮和里葉明源先生、左鎮里楊國楨先生、中正里卓永章先生、睦光里尹中化先生、內庄里林阿志先生、岡林里王達香先生、草山里林春貴先生、二寮里蘇賢龍先生、澄山里羅育文先生等共計10位。

鑽石婚的夫妻則是榮和里的林春堂先生與林汪金里女士、左鎮里的鄭順天先生與鄭周秀碧女士、左鎮里的王源料與王邱勸女士、內庄里的林基旺先生與林何對女士、草山里的王文成與王侯秀女士。

(中時 )