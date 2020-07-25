暑假週末，屏東離島小琉球今天又湧入上萬名遊客，各海邊戲水勝地人滿為患，有2名潛水客體力不支在海上求救，經海巡人員指揮路過娛樂船，將2人救回岸上。

近年小琉球暑假假日，人滿為患，單日登島遊客都超過萬人，今年疫情解封的「報復性出遊」，更讓各景點為人潮覆蓋，飯店、民宿一床難求。今天是暑假的第2個週末，海巡署小琉球安檢所統計，登島人數超過萬人，各海邊都是戲水人潮。

上午11時許，安檢所接獲民眾報案，指小琉球龍蝦洞海域距岸約50公尺處，疑似有2名潛水遊客向岸際呼救。

海巡署表示，恰巧當時有娛樂船行經，經岸上海巡人員協助下，迅速將2名呼救潛水遊客救起，2人都意識清楚，沒有明顯外傷，獲救後表示，完成潛水浮上水面後，感到體力不支，所以求救。

海巡署表示，民眾如果在海邊或岸際發現急難狀況時，請多利用海巡「118」報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。

(中時新聞網)