23日的威力彩再度槓龜，頭獎金額已累積至31億，當晚開獎時，一名網友喜孜孜在臉書上PO文表示「我中了二獎」並秀出彩券，然而大家一看到照片後，全都笑翻，直說「先生你還好嗎」、「早點睡吧」、「阿Q勝利法」。

一名男網友興奮大喊我中二獎了，原來是頭獎6個號碼分散在五組 (圖／爆廢公社二館)

男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出自己彩券，表示「這期竟然中了六碼！我到現在還是不太敢相信。不好意思了，貳獎我拿走了」，然而透過照片一看，原來該網友買了5組彩券一共35個號碼，中了頭獎「01、09、17、18、31、35；特別號02」7個號碼的其中6個，但全都分散在不同組裡面，就連第二區的02都跑到第一區。

網友看到後紛紛留言：「先生你還好嗎」、「早點睡吧，明天還要上班呢」、「精神勝利法」、「你才買500，不要崩潰啊」、「不忍酸，只好說聲恭喜」、「那你要分紅嗎」、「可憐哪」、「不錯啦，我買好幾組，一個號碼都沒中」。

(中時新聞網)