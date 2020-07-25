駐美代表蕭美琴22日晚間搭乘長榮航空公司班機啟程赴美，副總統賴清德今在臉書表示，好友蕭美琴大使正式赴美履新，深深的恭喜她，回到擅長的外交領域繼續為國奉獻。

蕭美琴昨天在個人臉書po上與4隻貓咪一起合照報平安，賴清德今在臉書指出，愛貓的美琴說「她會像貓一樣靈活，在狹隘的空間中找到生存、立足之地，靈活以對。」

賴清德表示，「我相信，以美琴堅實的外交專業，必能以靈活的思維，讓台美關係全面升級」；「祝福她，也謝謝她」！美琴加油、台灣加油。

(中時 )