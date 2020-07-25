蕭美琴赴美履新 賴清德：深深恭喜她回到擅長領域 20:012020/07/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蕭美琴赴美履新，賴清德：深深恭喜她回到擅長領域。翻攝賴清德臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駐美代表蕭美琴22日晚間搭乘長榮航空公司班機啟程赴美，副總統賴清德今在臉書表示，好友蕭美琴大使正式赴美履新，深深的恭喜她，回到擅長的外交領域繼續為國奉獻。 蕭美琴昨天在個人臉書po上與4隻貓咪一起合照報平安，賴清德今在臉書指出，愛貓的美琴說「她會像貓一樣靈活，在狹隘的空間中找到生存、立足之地，靈活以對。」 賴清德表示，「我相信，以美琴堅實的外交專業，必能以靈活的思維，讓台美關係全面升級」；「祝福她，也謝謝她」！美琴加油、台灣加油。 (中時 ) #賴清德 #蕭美琴 #臉書 #駐美 #代表 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁最新民調嚇死人 李正皓爆她的下一步 - 政治 李眉蓁完了嗎？他一算跌破眼鏡：她2022居然... - 政治 羅文嘉喊民進黨遲早會出事 沈富雄：我有點看不起他 - 政治 羅文嘉指民進黨早已不是他熟悉政黨 林濁水：說得客氣了 - 政治 論文風暴後 高市長補選街訪民調結果令人吃驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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