繼昨天台北測到設站以來高溫39.7度後，受到焚風等因素影響，台東大武測站在今天12時36分測到40.2度，追平2004年5月9日在台東測到的40.2度。

中央氣象局也針對多個縣市發布高溫資訊指出，受到西南風沉降影響，各地天氣悶熱，東南部易有局部焚風發生，明天中午前後台東縣、花蓮縣縱谷，彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市，新竹縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

(中時 )