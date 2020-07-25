國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部今天(25日)成立，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、洪秀柱、前立法院長王金平、立委蔣萬安、智庫副董事長連勝文都到場力挺。台北市議員游淑慧po出現場俯拍圖，背後人潮眾多，畫面令人驚呆，網友則紛紛喊加油！

游淑慧在臉書po俯拍圖表示，好熱，天氣熱，人情熱。

網友讚揚游淑慧表示，「眉蓁有游議員菁英前輩特地光臨加持，祝她能順利當選，辛苦了。」游淑慧回說：「其實，我是後輩，她是三連覇，我是第一屆啦！」也有網友讚賞說，不拋同志，不畏流言，這才是真黨員。甚至有人關心說，很熱的，要注意安全囉！多喝水別中暑。

網友也支持李眉蓁表示，「挫折不可怕，可怕的是挫折後對人失去服務熱情，加油！」、「換我們光復高雄了」、「加油！加油！全力認真！大家辛苦了！」、「高雄人要有智慧，不要再被民進黨牽著鼻子走。」、「為了台灣的未來安定，一定要加油啊！」、「 團結力量大，有智慧的高雄市民讚嘆你們。」、「三號加油，三號當選！」、「讚！加油，3號李眉蓁加油！」

(中時新聞網)