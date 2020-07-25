東森集團總裁王令麟24日指出，新冠肺炎疫情改變了全球消費習慣，電商與直銷事業多是倍數成長，東森購物今年估計營收將達300億元，EPS上看13元，他已承諾股東每股要配發10元股利。東森國際（2614）將可配得約2.6億元股利。

東森購物股利採取每季發放方式，今年首季已經配發2元，第二、第三季估計都是配發2元，第四季會拉高到4元。東森去年合併營收204.6億元、年成長22％，稅後淨利6.2億元，EPS6.1元，配發6元股利，貢獻東森國際約1.5億元。

王令麟指出，上半年宅經濟發威，東森網購與電視購物業績均成長三成以上，食品銷售都是倍數成長，衛生紙銷售額從去年全年的3千萬元提高到今年上半年的1.5億元，相關產品都賣到缺貨。

今年東森購物營收目標300億元，東森直銷有望翻倍增至30億元，屬於海外營收的草莓網，營收上看1億美元。由於東森購物平台上的80萬項商品參與直銷成員都能賣，且產品都經過嚴格篩選，確保品質，今年台灣隱性失業人數很多，正快速累積起參與人數，經銷商目前已達5萬人、實習店主達20萬人，東森直銷定位為「最庶民經濟的工具」。

東森集團今年總營收估370億元，預計到2024年，集團營收將增至1,500億元，其中東森購物800億，直銷240億，海外500億元。直銷部分估屆時有70萬經銷商，170萬實習店主。

不過東森購物因為還在持續併購與擴充，股票上市會遭受太多牽制，王令麟表示暫不考慮股票上市。東森購物則獲利穩定，法人估今年與明年EPS都在1元左右，後年可因轉投資提高到1.5元以上。

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(中時新聞網)