施柏宇出席抗痘保養品牌見面會。（護妍天使提供）

施柏宇出席抗痘保養品牌見面會。（護妍天使提供）

施柏宇因主演《想見你》爆紅，近期代言、演出邀約不斷，25日出席抗痘保養品牌見面會，現場數百位粉絲提前為他歡度24歲生日。他說今年工作已排到11月，8月９日的生日也確定會在工作中度過，對於疫情期間還能工作滿檔、有這麼多機會真的滿感謝的！至於感情，他覺得30歲以後再說，「現在這階段如果再不趕快跟上光漢等人的腳步，就怕太慢了。我應該更認真，全力做好現在在做的事！」

大陸將翻拍《想見你》，由陳立農、周潔瓊飾演新版「李子維」與「黃雨萱」，對於大陸網友出現「崩潰」反應，他說其實還是要看兩人畫面上配起來的感覺，很多韓劇也是男女主角拼在一起就特別好看，例如他最近在追的《雖然是精神病但沒關係》，女主角徐睿知和金秀賢配起來就好美，「徐睿知單看會有距離感，但配起來就連我也配圈粉了！」他也坦言自己就是喜歡像徐睿知這樣的「霸氣姊姊」。

他坦言過去交往對象年齡層都比他高，就算同齡也比他大幾個月， 他偏愛能夠帶領他的對象，「因為我有些幼稚，可能需要姊姊教我一些東西」，看到記者們露出詭異微笑問「教什麼」，他趕緊解釋：「例如人生方向，不是另一方面啦！」他覺得自己是容易想很多的人，但又不太跟家人、公司的人講太多，有些事情自己能克服的就想讓自己慢慢消化，不過有些好像解決不了，如果有比他成熟的另一半或死黨、好兄弟、麻吉，就能在他們身上找到出口。

(中時 )