黃少祺首度體驗劍道。（三立提供）

黃少祺首度體驗劍道。（三立提供）

黃少祺首度體驗劍道。（三立提供）

黃少祺在三立新八點台劇《天之驕女》飾演心機深沈的角色張嘉良，他為戲體驗許多第一次挑戰，包括體驗劍道、砸車以及把錢丟在導演臉上！黃少祺表示，之前沒有接觸過劍道，這次接觸劍道讓他大開眼界；還有一場戲是他為了保護女兒，與客串計程車司機的馮凱導演有對手戲，甚至將鈔票砸在導演臉上，讓黃少祺笑說：「雖然很有壓力，但演得很過癮。」

黃少祺說，馮凱導演親自客串欺負他雙胞胎女兒的司機，導演超級投入且超自然演出，台詞都在他的腦袋裡，尤其非常流利的台語說起來劈哩啪啦像連珠炮，因為太有「笑」果，害大家在鏡頭外哈哈大笑。其中一幕是他要拿大把鈔票丟在導演臉上，讓他覺得很有壓力，導演卻大方地說「你就丟！大力一點灑出去！」結果他竟然NG了5次，笑說「甩鈔票甩到手軟」，因為導演的表情實在太可愛了。

他劇中角色延續《天之蕉子》張瑞坤，個性火爆陰沈，他坦言自己年輕時個性也確實比較火爆一點，尤其當兵跟學生時代，時常因為打籃球，打著打著火氣就上來了，到這個年紀反而會穩住自己的脾氣，特別現在是公眾人物，更需要調整情緒。

黃少祺飾演的張嘉良從小學習劍道，他本人則是幾乎沒接觸過，都是拍戲的時候接觸過皮毛，這次在劍道館特別跟教練討教，從穿衣服、綁帽帶、戴上手套等每個環節都是深奧的學問，更表示這是一個傳承已久的劍道文化，劍道精神是意念和專注力的集中，劍道其中的奧妙與學問令他大開眼界。在拍劍道戲前黃少祺找了許多網路影片，看了十多個小時做功課，當天在拍攝時看著教練打，自己也下場比劃一下，笑說劍道真的很難，自己只能盡量把招式與氣勢展現出來。

《天之驕女》張嘉良的角色讓黃少祺想征服、想把他演好，認為這個角色不是全然的壞，對家人、雙胞胎女兒的愛是無庸置疑的，用習之多年的劍道為女兒出氣，砸車、灑錢也都是為了保護女兒，腹黑的一面也自然不會少，為鞏固自己的地位、爭名奪利、甚至爭取雙胞胎，都令他不惜一切代價，這樣一個亦正亦邪的角色讓黃少祺很期待去挑戰與詮釋。

(中時 )