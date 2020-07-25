台南市學甲警分局請來反毒大使張再興和網紅「含羞草日記」等人與青少年比賽沙灘排球。（台南市學甲警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市學甲警分局請來反毒大使張再興和網紅「含羞草日記」等人與青少年比賽沙灘排球。（台南市學甲警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市學甲警分局請來反毒大使張再興和網紅「含羞草日記」等人與青少年比賽沙灘排球。（台南市學甲警分局提供／劉秀芬台南傳真）

推廣青少年正常休閒活動，台南市政府警察局學甲分局25日於馬沙溝海水域場舉辦青春活力沙灘排球趣味競賽，還邀請《角頭2》男星張再興、網紅「含羞草日記」及前職棒選手方昶詠等名人與青少年同場競技，現場歡樂熱鬧，警察局也趁機宣導青少年反毒、打詐、反霸凌等觀念。

此次活動結合地區國際獅子會300-D1區、雲嘉南風景區管理處、馬沙溝海洋休閒運動渡假中心以及周邊社區學校與里民等，共有18隊組隊參賽，還有青少年扮成警察大頭公仔、瘋狂的恐龍與藝人及比基尼辣妹所組成的隊伍競賽，活動會場歡笑不斷宛如嘉年華會，賽事戰況激烈。

學甲警分局長甘炎民表示，本次青春沙灘瘋狂活動由在地機關、社團與融合社區居民與企業之大力支持下，才能圓滿促成，藉由活動來宣導青少年從事正當休閒活動，享受培養良好運動習慣。

此外，學甲警分局也宣導青少年「反毒」、「打詐」、「掃黑幫」、「反霸凌」及「不援交」等觀念，另一方面透過獅子會300-D1區兒童癌症防治宣導委員會的宣導，推動預防醫學概念，建構提早因應之正確觀念。

學甲警分局活動也跟上潮流，邀請「反毒大使」張再興、網紅「含羞草」等人一起與青少年歡樂互動，分享人生經驗，正向看待人生，讓「青春不僅要瘋狂，更要安全」。

(中時 )