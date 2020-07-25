中職富邦悍將今（25）日在主場再戰樂天桃猿，新加盟捕手張進德臨時在第3局上陣，打出一番新氣息，帶動全隊本季第2次單局7分的攻勢，終場富邦8比5力挫樂天，拿下2連勝

張進德原本要在比賽後半場伺機代打上場，未料到，臨時在第3局抓住先發捕手林宥穎傷退的機會出賽，單局3打數打出2支二壘安打、拿到1打點、得到2分，並且在富邦本季最多觀眾人數4883人的見證下，獲得第1次單場MVP，他的一軍初賽竟是大驚奇收場。

富邦先發投手索沙投了8局被打11安打丟3分，送出8K，索沙拿到勝投；樂天先發洋投卡本特前4局只被打3安打無失分，可惜5局下大失常，單局被打6安打、失7分退場，最後吞下敗投，中斷4連勝。

樂天在1局上前3棒連續3安打率先拿到1分；3局上、4局上廖健富、郭嚴文各以安打得1分，樂天3比0領先富邦；不到5局下，風雲變色，從張進德中職生涯第1打席揮出二壘打攻下第1分起，富邦連得7分，7比3逆轉戰局。

6局下，張進德第2次打擊又是擊出二壘打，隊友辛元旭補上安打，送回張進德得分；樂天在9局上追回2分，終場富邦8比5擊敗樂天。

(中時 )