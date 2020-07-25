鄭凱云與名醫江坤俊主持TVBS醫療節目《健康2.0》，為讓觀眾更容易認識醫療，節目新加入「健康小短劇」橋段，由鄭凱云領銜主演，沒想到竟意外發現她有戲劇魂，而且最想跟哆啦A夢演對手戲。而江坤俊的幽默主持風格，也讓網友笑說：「江醫師真的自帶喜感。」新搭檔創出新火花。

鄭凱云而言，透過短劇將生活中的健康問題反映出來，不但能為節目增加變化，也更能融入觀眾生活，例如探討關節腫脹痠痛的原因時，製作單位設計「超神準摸骨算命攤」，還請醫生配合扮演摸骨老師，鄭凱云跟來賓楊皓如扮成想尋求桃花的姊妹；討論夏季常見「熱急症」時，製作單位打造家中客廳實景，讓鄭凱云演出小孩放暑假，忙著拿雞毛撢子打掃的家庭主婦。鄭凱云說：「原以為摸骨戲碼會NG幾次，沒想到竟一次搞定！」她自己也大感意外。

鄭凱云展現好演技。（TVBS提供）

演出短劇時，鄭凱云活靈活現的表現，也讓大家好奇，剛離開主播台的她怎會有一身好演技，她才自曝大學時曾加入話劇社，演出《梁山伯與祝英台》時，還因覺得小生角色很帥氣，自願反串，可能因此練出一身「戲」胞。不過最磨練她演技的，應該還是兒子安安，「自從他愛上桃太郎後，我就更忙了」。被問到未來是否會嘗試戲劇演出，她持肯定態度：「其實對舞台劇蠻有興趣，之前也曾想說要去果陀劇場上肢體訓練課程，但因時間無法配合只好作罷。」她更語出驚人：「如果可以，我最想跟哆啦A夢對戲！」

(中時 )