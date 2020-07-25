統一獅昨日終於戰勝中信兄弟，終結對戰11連敗的慘況，不過今日遇上兄弟王牌洋投德保拉，完全被壓制住，德保拉賽前拿下98K，此戰送出7次三振，不僅百K到手，今日拿下勝投後，分別以9勝、105K、自責分率3.76，拿下投手三冠王。

德保拉開低走高，在開季一波5連敗低潮後，一舉奪下9連勝，此戰先發6局無失分，僅被敲2支安打，雖然有4次保送，不過送出7次三振，壓制住猛獅打線，此外隊友也用火力支援，3、4兩局分別用安打、高飛犧牲打各攻1分取得領先。

5局上再給統一獅先發投手江辰晏重傷害，陳子豪敲出二壘打之後，周思齊、詹子賢「背靠背開轟」，為球隊再添3分保險分，將領先擴大到5比0。

統一獅在德保拉退場後並非沒有反攻機會，7局下半吳俊偉被高國慶敲安後，連送2次三振，不過接下來陳傑憲二壘安、陳重廷選到保送，2人出局滿壘情況，吳俊偉對林安可送出關鍵三振，讓獅隊留下滿壘殘壘，無緣攻下分數。

中信兄弟在8局上半再添加1分，最後以6比0完封統一獅，德保拉拿下勝投，已經達成9連勝，追平風神所寫下隊史第2多紀錄，穩居勝投王，並在此戰後以105K、自責分率3.76拿下三振王、自責分率王，目前是投手三冠王。

(中時 )