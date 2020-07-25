台南市佳里區公所25日表揚佳里區2020年度模範父親，台南市長夫人劉育菁代表市長黃偉哲出席，與佳里區朱雅宏共同致贈賀匾予各里模範父親。（台南市佳里區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里區公所25日表揚佳里區2020年度模範父親，台南市長夫人劉育菁代表市長黃偉哲出席，與佳里區朱雅宏共同致贈賀匾予各里模範父親。（台南市佳里區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里區公所25日表揚佳里區2020年度模範父親，台南市長夫人劉育菁代表市長黃偉哲出席，與佳里區朱雅宏共同致贈賀匾予各里模範父親，表達祝福之意，為模範父親送上最好的父親節禮物。

25日表揚活動於於佳里區六里聯合活動中心舉行，佳里區公所特別精心設計了「乒乓球接力賽」、「背後寫字猜猜樂」等兩項趣味遊戲，讓模範父親們與家屬同樂。

遊戲中乒乓球掉落，父子彼此救球畫面，趣味橫生；猜字遊戲則靠著背後寫字，合作無間讓親子關係瞬間升級，父親們開心溢於言表，有別以往威嚴形象，劉育菁也一起玩起遊戲，並對公所設計趣味遊戲表示讚賞，劉育菁特地準備6份蜆精禮盒給予遊戲比賽前6名。

今年六安里陳逸峯先生代表佳里區接受市府晶鑽爸爸表揚。陳逸峯是名退休教師，婚後扛起照顧父母、妻兒等一家七口的經濟重擔，目前子女有成，四代同堂，一家和樂。除了對家庭的付出外，陳逸峯力行善舉，時常捐款幫助清寒學生，並且於「何明德行善團」擔任義工，關懷弱勢，造福鄉里，足勘表揚。

本次表揚大會本區各里模範父親代表有六安里陳逸峯；東寧里郭金獅；忠仁里邱建發；建南里黃元雄；南勢里周山發；鎮山里郭錦城；安西里黃憲清；文新里黃啟智；民安里李義雄；子龍里張金瑞；佳化里蘇鳳明；營溪里陳財富；海澄里楊慶宗；下營里林石福；佳興里黃堅煦；塭內里黃淙興等16位。

(中時 )