台南市首屆兒童藝術教育節系列活動「2020台南囝仔有藝思」，是一場藝術與美感深耕計畫成果展，為了讓藝術體驗與美感生活更貼近民眾，17所學校今天於新光三越台南西門店小西門廣場熱鬧秀自己，讓大家看到台南囝仔多元藝術表現，令人讚賞，台南市長黃偉哲也親臨現場與快閃合唱小朋友同樂。

「美學DIY」由開元國小、官田國小、長興國小、長安國小、土城國小、七股國小、裕文國小、進學國小、仁德國小及安順國中等10校設置靜態手作攤位，讓民眾實際體驗具備各校特色的校本藝術課程。文山國小、安順國中及後壁國中布袋戲與懸絲偶的創意戲劇展演，學生現場當起小老師教學，與大小朋友一起互動。

「行動藝術家」則由億載國小、進學國小、文元國小、新興國中、南科實中及聖功女中在新光三越館內藝術展演遍地開花，與臺南市民進行快閃驚喜互動，展現本市多元的藝術與美感深耕成果,精采演出引起民眾圍觀鼓掌。

黃偉哲表示,今年暑假透過辦理兒童藝術教育節系列活動，提供台南囝仔展現美術、音樂、舞蹈等各項藝術才能的機會和舞台，透過精彩表現與觀眾的掌聲，培養學生自信，也讓市民朋友一起體驗藝術的美好。

台南市藝術與美感深耕計畫中有67校是偏遠小型學校，深具意義。教育局表示，偏鄉小校雖多，但藝術社團與藝才班學生的藝術才能潛力無窮，延續兩星期的首屆台南兒童藝術教育節，展現美術、音樂、舞蹈；傳統藝陣的學生表現，讓大家看到台南囝仔對多元藝術的獨特表現，希望明年能讓更多學校有機會參與，提供更多舞台讓學生展現才能。

(中時 )