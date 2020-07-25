陶晶瑩（陶子）主持功力深厚，無論是三金典禮，還是綜藝節目都游刃有餘，近日她與製作人B2合開網路新節目《陶口秀》，首集邀王陽明火辣對談，果然創下高點擊率。「人生的階段我都經過了，好的、壞的、高的、低的，我覺得自己無所不談，當然也要看對手能不能談，如果對手能談，我們就可以談出不一樣的內容」，笑稱如果新節目點擊疲軟，就祭出老公李李仁刺激點擊率。

陶子談到新節目走向，「現在的時代對我們來說很方便，以前大家都被包裝，那些玉女、王子可能事前背稿，但真實個性完全不是這樣，他們也裝得很累」。她與王陽明聊哺乳，跟網紅黃氏兄弟談「被出櫃」之後，還想找誰聊？她笑說：「我其實想找整形很明顯的女星來上節目，有些人說自己吃藥，有些則說自己念佛才變美，但其實大家都看得出來有整，我不是要攻擊，而是想了解她們為什麼而做的動機、風險跟一路上的心情。」

陶子坦言，曾有段時間很想整形，後來看到斯容的報導才打消念頭，「她整個臉皮被割掉又翻起來，我看到這裡已經在發抖，斯容又講到半年後第1次感覺牙痛很開心，因為神經終於連上了，所以你們看，斯容這個訪問多重要，不然我可能早就去削骨了」。陶子想過動刀變漂亮後，可以拍寫真留念，但多方考慮，還是覺得自己無法忍痛，「而且手術結果無法預期，甚至最後大家可能說『妳原來比較好看』，我覺得這背後涉及一個社會對女性的要求，以及女性如何建立自我的過程」。

陶子的主持風格一向雅俗兼具，她坦言看到首集因火辣對話創佳績，內心有些複雜，「老實說我有潔癖，不想讓別人感覺我好像驚世駭俗，一定劍走偏鋒」。《陶口秀》已開錄，她認為網路與電視最大不同，「網路世界喜歡很直接，可隨心所欲提問，電視經過包裝、編審」。她察覺台灣娛樂環境確實有所改變，從華娛領先地位，到客觀條件沒這麼好的現況，的確有點辛苦，「我們也有很多夢幻名單請不到，最大原因是沒預算」。

(中時 )