苑裡鎮上館里25日晚間7點半發生住宅火警，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，撲滅火勢。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）
苑裡鎮上館里25日晚間7點半發生住宅火警，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，撲滅火勢。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）
苑裡鎮上館里25日晚間7點半發生住宅火警，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，撲滅火勢。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）
苑裡鎮上館里25日晚間7點半發生住宅火警，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，撲滅火勢。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苑裡鎮上館里25日晚間7點半發生住宅火警，火舌從2樓竄出，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，現場為兩層樓磚造建築、鐵皮屋頂，平時作為資源回收用途，燃燒面積20平方公尺，消防人員30分鐘後將火勢撲滅，無人受困受傷，起火原因有待進一步調查。

(中時 )

#消防 #撲滅 #燃燒 #火勢 #鐵皮屋