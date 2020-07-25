苗栗苑裡鐵皮屋起火燃燒 消防全力撲滅火勢 20:542020/07/25 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苑裡鎮上館里25日晚間7點半發生住宅火警，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，撲滅火勢。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苑裡鎮上館里25日晚間7點半發生住宅火警，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，撲滅火勢。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） 苑裡鎮上館里25日晚間7點半發生住宅火警，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，撲滅火勢。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） 苑裡鎮上館里25日晚間7點半發生住宅火警，火舌從2樓竄出，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，現場為兩層樓磚造建築、鐵皮屋頂，平時作為資源回收用途，燃燒面積20平方公尺，消防人員30分鐘後將火勢撲滅，無人受困受傷，起火原因有待進一步調查。 (中時 ) #消防 #撲滅 #燃燒 #火勢 #鐵皮屋 也許您會感興趣 社會熱門新聞 癌末女臨終前終見生母面 母見女兒心痛啜泣：「懷胎10月生的好難過」 - 社會 生母找到了！癌末女臨終最後心願「見母一面」 媽主動聯繫今探望女 - 社會 以為家人被綁架！全裸肥哥路邊狂奔 結局萬人笑翻 - 社會 女家中離奇蒸發！化糞池找到碎屍 原來兇手多次淡定受訪 - 社會 男上校與女中校十指緊扣出遊 國防大學：記大過調職 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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